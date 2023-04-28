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Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии

Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает УНН.

Цитата

«Приветствую в Украине Президента Чехии Петра Павела! Спасибо за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения», - написал Зеленский.

Также Зеленский встретился с Чапутовой.

«Спасибо за поддержку наших людей, нашей армии, помощь в восстановлении Украины. Мы это очень ценим», - отметил Зеленский приветствуя в Украине президента Словакии.

Дополнение

Президент Чехии Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, по данным чешских СМИ, прибыли в Киев утром 28 апреля и уже посетили украинский город Бородянка. Президент Чехии Павел, который посещает Украину впервые в новом статусе, написал в Twitter, что трудно воочию увидеть, что украинцы платят за свободу и справедливость самую дорогую цену.

Источник: УНН
Теги: Чехия, визит, Словакия, Владимир Зеленский
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