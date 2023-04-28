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Правительство открывает спецсчет для финансирования гуманитарного разминирования

Правительство открывает спецсчет для финансирования гуманитарного разминирования

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине открывают специальный счет Министерства экономики для перечисления средств на финансирование гуманитарного разминирования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

"Гуманитарное разминирование остается нашим приоритетом. До 30% площади Украины заминировано врагом. Нужно ускорять очистку земель, особенно сельскохозяйственных. План мероприятий по разминированию уже реализуется. Сейчас открываем специальный счет Министерства экономики. Все желающие смогут перечислить туда средства в гривне и в иностранной валюте на финансирование гуманитарного разминирования", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

В Украине сейчас 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заминировано. Обследовано лишь 17,5% заминированных территорий, из них 57 тыс. га - сельскохозяйственного назначения.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, разминирование
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