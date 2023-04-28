Италия рассмотрит законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Парламент Италии вскоре рассмотрит законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Уже вскоре Парламент Италии рассмотрит законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Надеемся на положительное решение», - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил о главных результатах визита в Италию.

• Состоялась большая Конференция по восстановлению, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, с участием более 500 итальянских компаний. Они заинтересованы инвестировать в Украину.

• В рамках Конференции подписали шесть меморандумов о сотрудничестве в сфере экологии, промышленности, логистики, энергетики.

• Киевщина и Харьковщина договорились о патронате с итальянскими регионами-партнерами.

• Договорились и ожидаем дополнительный 1 млрд евро финансирования проектов восстановления от итальянского экспортно-кредитного агентства SACE.

• Наметили перспективы сотрудничества в области ВПК. В частности, по производству компонентов систем ПВО для противодействия вражеским дронам.

• Рассчитываем на скорейшую передачу Украине оружия, которое входит в шестой пакет итальянской военно-технической помощи.

• Обсудили пути имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

• Убедились в решительной поддержке Италией наших евроинтеграционных и евроатлантических стремлений.

Дополнение

Шмыгаль встретился с Папой Римским. Он передал фотоальбом о преступлениях рф и рассказал о взгляде Украины на путь к миру.