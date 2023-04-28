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Венедиктова будет послом не только в Швейцарии, но и в Лихтенштейне - Зеленский подписал указ

Венедиктова будет послом не только в Швейцарии, но и в Лихтенштейне - Зеленский подписал указ

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству. Экс-генпрокурор сейчас является послом Украины в Швейцарии, передает УНН.

Цитата

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", - говорится в указе №242/2023.

Ранее

В ноябре 2022 года Зеленский назначил бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, посол, Владимир Зеленский
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