Новости: Политика
28 апреля 2023, 17:03 • Тоня Туманова • 6000
Венедиктова будет послом не только в Швейцарии, но и в Лихтенштейне - Зеленский подписал указ
Ирина Венедиктова
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству. Экс-генпрокурор сейчас является послом Украины в Швейцарии, передает УНН.
Цитата
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", - говорится в указе №242/2023.
Ранее
В ноябре 2022 года Зеленский назначил бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.
Источник: УНН
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