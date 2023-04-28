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Зеленский назначил посла в Камбодже

Зеленский назначил посла в Камбодже

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александа Гамана послом Украины в Камбодже по совместительству, передает УНН.

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"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам Гамана Александра Витальевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству", - говорится в указе №241/2023.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству. Экс-генпрокурор сейчас является послом Украины в Швейцарии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, посол
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