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Украина передала МККК список с именами более 19 тыс. депортированных украинских детей

Украина передала МККК список с именами более 19 тыс. депортированных украинских детей

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украина передала Международному комитету Красного Креста список с именами более 19 тыс. депортированных россией украинских детей. Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире Радио Свободы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы говорим сейчас о недавнем обновлении файла, как раз по украинским детям. У нас зарегистрировано более 19 тыс. заявок украинским правозащитниками, органами власти, которые непосредственно работают по этому вопросу. Именно этот файл должен был быть объединен и передан информационно в Международный красный Крест», - сказала Мезенцева.

Она отметила, что МККК получило объединенный файл Украины по возвращению украинских детей. В Украине очень ждут их визита в россию и другие государства.

Дополнение

Незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей.

Незаконную массовую депортацию украинских детей российскими оккупационными властями признано геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, дети, война
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