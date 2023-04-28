КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает УНН.

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"Рассказал о трагических последствиях очередного обстрела украинских городов ракетами и беспилотниками, в результате которого погибли мирные жители, в том числе и дети. Подробно обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг запрета отдельными соседними государствами на ввоз украинской аграрной продукции. Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, которая противостоит российской агрессии, как экономически, так и политически", - сообщил Глава государства.

Он выразил убеждение, что в условиях войны с россией Украина как страна-кандидат и Евросоюз должны неизменно придерживаться положений Соглашения об ассоциации и норм и правил единого рынка ЕС.

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Сегодня в Украине с официальным визитом находятся президенты Чехии и Словакии.

Владимир Зеленский обсудил с президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой, как остановить россию и привлечь к справедливой ответственности всех российских террористов и убийц.