Украина готовится к контрнаступлению - Зеленский

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к контрнаступлению и призвал предоставить дальнобойное оружие и авиацию. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентами Чехии и Словакии в Киеве, передает корреспондент УНН.

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«Я проинформировал коллег о ситуации на поле боя и очертил перспективы, которые сейчас имеем. Считаю, что одним из главных выводов из нашего сегодняшнего разговора должен быть вывод о том, что в помощи Украине в сфере безопасности не может быть никаких «оборонных табу». Каждое искусственное оборонное ограничение для Украины – это лишь очередная террористическая возможность для россии», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждое искусственное оборонное ограничение для Украины – это лишь очередная террористическая возможность для российской федерации.

«Абсолютно справедливо предоставить нашим воинам все то, что необходимо для защиты самого главного – жизни. В частности, это касается дальнобойного оружия, современной авиации, достаточного количества артиллерии, бронетехники. Мы готовимся к контрнаступлению и все это знают. Поэтому детали о наших договоренностях озвучивать не буду», - отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский обсудил с президентами Чехии и Словакии, как остановить рф и сообщил о ситуации на поле боя.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что подготовка к контрнаступлению завершается.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр указывала, что не надо сводить публично украинское контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ - освободить все оккупированные территории.