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АРМА разыскало активы фирм, которые разворовывали средства на закупках для ВСУ

АРМА разыскало активы фирм, которые разворовывали средства на закупках для ВСУ

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Специалисты Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разыскали активы, принадлежащие фигурантам дела о присвоении средств на закупках военной и гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Детали

Работники АРМА нашли 6 объектов жилой недвижимости (дома и квартиры), 6 земельных участков, 2 объекта нежилой недвижимости, 5 единиц автотранспорта, 3 единицы сельскохозяйственной техники, 2 единицы оружия, взносы в уставные капиталы фирм на сумму более 3,7 млн грн, а также средства на счетах - более 1 млн грн, 2,7 тыс. долл. и почти 4 тыс. евро.

Как отметили в АРМА, фигуранты дела мошенническим способом завладели средствами предприятия, выделенными на приобретение 2 тыс. бронежилетов стандарта NАТО, военной техники, вооружения, боеприпасов, гуманитарной помощи для обеспечения ВСУ, больниц и пострадавших от российской агрессии граждан Украины.

Цитата

“Компании не намеревались выполнять и содействовать в закупке оборудования для сферы военного обеспечения. После поступления средств на счета, они почти сразу перечислялись определенному кругу компаний для осуществления операций, которые не имели экономического смысла, содержали индикаторы подозрительности и критерии рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Указанные фирмы были зарегистрированы по одному адресу, руководителями/учредителями выступали одни и те же лица, которые периодически сменяли друг друга. Одним из участников сети стала вновь созданная неприбыльная организация, зарегистрированная во время военного положения, благотворительная помощь которой была использована не по целевому назначению”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники преступной схемы фигурируют и в других уголовных производствах

Участники схемы также являются фигурантами других уголовных производств относительно незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Напомним

АРМА получило доступ к аналитической платформе компании Crystal Blockchain, позволяющей идентифицировать и отслеживать операции с виртуальными активами. 

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, АРМА
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