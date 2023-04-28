Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 -0,0457 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12615

Зеленский сообщил, обсуждал ли он встречу с Си Цзиньпином

Зеленский сообщил, обсуждал ли он встречу с Си Цзиньпином

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином они не обсуждали личную встречу. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентами Чехии и Словакии в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«У нас состоялся важный разговор. Что касается будущих встреч – об этом не говорили (с лидером Китая Си Цзиньпином – ред.) Что касается важных вещей о, которых мы говорили, то это ядерная безопасность», - сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины очень важно привлечь к формату формулы мира как можно больше стран.

Также Зеленский сообщил, что они говорили с Си о территориальной целостности Украины, о суверенитете.

«Включая Крым, весь Донбасс, обо всем этом говорили и услышали уважение ко всем этим принципам», - отметил Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что во время разговора призвал лидера Китая помочь в возвращении пленных украинцев и депортированных россией детей.

Дополнение

Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китая Си Цзиньпинь во время разговора обменялись мнениями о китайском «мирном плане» и украинской формуле мира.

Источник: УНН
Теги: Китай
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.