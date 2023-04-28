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Украине с возвращением депортированных детей пока помогает только Украина - Зеленский

Украине с возвращением депортированных детей пока помогает только Украина - Зеленский

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине с возвращением депортированных россией детей пока помогает только Украина. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентами Чехии и Словакии в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Есть моменты в которых мы должны подключать всех, кого можем, разные страны мира, чтобы они давили на агрессора и террориста – рф, которая похитила столько детей (более 19 тыс. – ред.). Скажу откровенно, что с возвращением детей пока что Украине помогает только Украина. Здесь без всяких плохих месседжей. Просто – это действительно сложно сделать», - рассказал Зеленский.

Он сообщил, что Организация Объединенных Наций пробует.

«Многие хотят, что-то сделать. Пока что там результаты слабые», - добавил Зеленский.

Дополнение

Зеленский призвал лидера Китая помочь в возвращении пленных украинцев и депортированных россией детей.

Украина передала Международному комитету Красного Креста список с именами более 19 тыс. депортированных россией украинских детей.

Незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей.

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, Владимир Зеленский
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