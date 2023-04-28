Украина получила 1,25 млрд долларов от США

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки, передает УНН со ссылкой на Минфин.

Детали

По данным ведомства, финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

С начала полномасштабного вторжения рф, Украина получила от Соединенных Штатов Америки около 16,7 млрд долларов США в форме грантов.

“Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет Правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы”, — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Добавим

Средства от США будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

"На сегодня в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 16,5 млрд долларов США и 1,4 млрд евро (займы МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров)", - резюмировали в ведомстве.