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Готовят не для Украины: Зеленский объяснил, чем будет заниматься спецпредставитель Китая

Готовят не для Украины: Зеленский объяснил, чем будет заниматься спецпредставитель Китая

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Китай готовит своего спецпредставителя не для Украины. Он поедет по странам Европы говорить на тему войны. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентами Чехии и Словакии в Киеве, передает корреспондент УНН.

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«О представителе. Я хочу, чтобы вы четко понимали. Прежде всего, мы хотели назначить своего посла в Китае и мы его назначили», - сказал Зеленский.

Зеленский пояснил, что Китай со своей стороны готовит спецпредставителя, который должен вести переговоры с лидерами Европейских государств.

«Со своей стороны лидер Китая мне сказал, что они готовят представителя не для Украины. Они готовят представителя для государств Европы, который поедет по государствам Европы говорить на тему войны», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский назначил Рябикина послом Украины в Китае.

Президент провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, Владимир Зеленский
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