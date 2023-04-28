Кулеба о контрнаступлении: если нужно будет два или больше - будет два или больше
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинское контрнаступление не нужно воспринимать, как последнюю битву. Украина будет бороться пока не освободит всю территорию. Поэтому, если нужно будет два или больше контрнаступления - будет два или больше. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время совместного брифинга с коллегами из государств Северной Европы и Балтии в Одессе, передает корреспондент УНН.
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«Контрнаступление не надо считать последней битвой. Последняя битва – это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, не в начале. Те, кто делает этот вывод относительно того, является ли это решающей битвой в самом ее начале, они искажают картину наших усилий. Мы можем сказать что-то решительно только в конце», - сказал Кулеба.
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Кулеба заявил, что в прошлом контрнаступлении Украина достигла всех целей.
«Мы будем бороться пока не освобождена наша вся территория. Если будет нужно одно контрнаступление, то будет одно. Если нужно будет два или больше - будет два или больше. Это не такой конфликт, который можно заморозить», - отметил Кулеба.
Он заявил, что не знает, когда начнется контрнаступление.
«Это касается генералов они будут принимать это решение», - добавил министр.
Дополнение
Зеленский заявил, что Украина готовится к контрнаступлению и призвал предоставить дальнобойное оружие и авиацию.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что подготовка к контрнаступлению завершается.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр указывала, что не надо сводить публично украинское контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ - освободить все оккупированные территории.