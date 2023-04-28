Оккупанты обстреляли 7 громад Сумской области: зафиксировано 58 взрывов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики обстреляли 7 пограничных общин Сумской области, а именно Белопольскую, Эсманскую, Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

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"В течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничных общин – Белопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской. Зафиксировано 58 взрывов", - говорится в сообщении.

Детали

В Белопольской громаде россияне ударили из миномета, было зафиксировано 18 прилетов и АГС – 29 выстрелов. Также с квадрокоптера запущенного с территории рф, осуществлен сброс 2-х ВОГ.

В Эсманской общине зафиксировано 3 взрыва из миномета. В Зноб-Новгородской громаде было 4 прилета из миномета. По Середино-Будской громаде враг бил из артиллерии, зафиксировано 2 взрыва.

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