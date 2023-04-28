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Остановить террор и спасти людей можно только оружием - Зеленский

Остановить террор и спасти людей можно только оружием - Зеленский

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, в конце 429-го дня войны, отметил, что остановить террор и спасти людей можно только оружием. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента.

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"Сегодня нашим Воздушным силам удалось сбить большинство российских ракет – 21 из 23. Если бы не это – государству-террористу удалось бы забрать значительно больше жизней. И это вновь доказывает, что остановить террор и спасти людей можно только оружием – достаточным количеством достаточно качественного оружия… ПВО и современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО… Артиллерия, бронетехника… Все, что необходимо, чтобы дать безопасность нашим городам и селам – как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые на пока что оккупированной территории… Никого не можем оставить под властью российского зла…", - сказал Зеленский.

Детали

Также Президент Украины сообщил, что: "Весь день продолжался разбор завалов в Умани, в месте попадания российской ракеты. По состоянию на это время известно уже о 23 погибших, среди них четверо детей".

Также Владимир Зеленский добавил, что в Днепропетровской области в результате российского обстрела погибли две украинки.

"На Днепропетровщине в результате сегодняшнего ракетного удара погибли две украинки. Мать и дочь. Ольга – 1992 год рождения, и Вероника – 2020 год рождения… Еще и трех лет этому ребенку не исполнилось! Вечная память… Соболезнования семье, соболезнования близким…", - добавил Зеленский.

Источник: УНН
Теги: война, Президент, обращение, Владимир Зеленский
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