Еврокомиссия договорилась с пятью странами относительно импорта украинской агропродукции

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно украинских агропродовольственных товаров. В частности выделят дополнительные 100 млн евро для поддержки фермеров в 5 государствах-членах ЕС. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.

Цитата

«Еврокомиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно украинских агропродовольственных товаров. Мы приняли меры для решения проблем как фермеров в соседних странах ЕС, так и в Украине», - написал Домбровскис в Twitter.

Детали

По его словам, ключевые элементы сделки, согласованные с Украиной:

· Отзыв односторонних мер Польши, Словакии, Болгарии и Венгрии

· Исключительные защитные меры для 4-х продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника.

· Пакет поддержки в размере 100 млн евро для пострадавших фермеров в 5 государствах-членах ЕС

· Расследование в отношении некоторых других продуктов, в том чесле подсолнечное масло.

· Работа по обеспечению экспорта в другие страны «путями солидарности»

Дополнение

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запреты на импорт из Украины, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции. Румыния не приняла решение о запрете импорта украинской аграрной продукции.

Впоследствии Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции. Разрешение на транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу снова получили с 21 апреля. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются. Румыния обещала, что сохранит "пути солидарности" для транзита украинской агропродукции. Болгария также обязалась, что будет ждать решения ЕС по агропродукции, согласовала разблокировку автомобилей на границе.

ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию.