Северная Македония присоединилась к коалиции по созданию Спецтрибунала для россии

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к коалиции, которая поддерживает созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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«Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к кооперации по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Я ценю наших македонских друзей, которые присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты», - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Молдова вошла в перечень стран, которые поддерживают создание спецтрибунала против россии.

Украина призвала международное сообщество поддержать создание специального трибунала для привлечения руководства рф к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Генпрокурор Украины назвал две возможные модели создания трибунала за преступление агрессии.