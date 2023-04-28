Зеленский назвал "деструктивной" ситуацию вокруг запрета отдельными государствами на импорт украинского зерна

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ситуацию относительно запрета отдельными государствами ввоза аграрной продукции из Украины, назвав ее "деструктивной". Об этом он заявил в своем традиционном вечернем обращении, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента Украины.

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"Отдельно обсудили с господином Президентом Европейского совета ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции. Я подчеркиваю, что это не только нарушает имеющееся Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю", - сказал Зеленский.

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Также Президент Украины отметил, что подобная ситуация дает "надежду на то, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут господствовать над общими интересами".

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