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Херсонщина: россияне обстреляли Белозерку, ударили по территории больницы, есть жертва

Херсонщина: россияне обстреляли Белозерку, ударили по территории больницы, есть жертва

КИЕВ. 28 апреля. УНН. российские оккупанты обстреляли территорию больницы пгт Белозерки, что на Херсонщине. В результате обстрела погиб один человек, трое получили ранения, есть повреждения зданий. Об этом сообщили в Херсонской ОГА на своей странице в Telegram, передает УНН.

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"Враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений выбило окна.

Также повреждено несколько частных домов. На местах попаданий снарядов возникли пожары", - говорится в сообщении.

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Также, по информации Херсонской ОГА, в результате обстрела один человек погиб.

"Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара", - добавили в ОГА.

"Еще три человека получили ранения. Двум людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали", - отметили в Херсонской областной военной администрации.

Напомним

В течение дня российские захватчики обстреляли 7 приграничных общин Сумской области.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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