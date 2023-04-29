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Лидер талибов заявил, что "давление" Совета Безопасности ООН на Афганистан не сработает

Лидер талибов заявил, что "давление" Совета Безопасности ООН на Афганистан не сработает

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В пятницу высокопоставленный лидер талибов призвал Совет Безопасности ООН отказаться от «неудачной политики давления» после того, как его страны-члены приняли резолюцию, осуждающую растущие ограничения Кабула в отношении женщин. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Что предшествовало

В резолюции, принятой единогласно всеми 15 членами Совета в четверг, говорится, что запрет женщинам работать во Всемирной организации и НПО в Афганистане «подрывает права человека и гуманитарные принципы».

Совет призвал «все государства и организации использовать свое влияние», чтобы «способствовать безотлагательному отказу от этой политики и практики».

Посол россии василий небензя раскритиковал текст резолюции, несмотря на то, что ее подписал.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш организовал на следующей неделе в Дохе встречу с посланниками из разных стран, чтобы «активизировать международное взаимодействие вокруг общих целей для прочного продвижения вперед по ситуации в Афганистане».

После изгнания правительства и возвращения к власти в августе 2021 года власти Талибана ввели строгую версию шариата, которую Организация Объединенных Наций назвала «гендерным апартеидом».

Женщины не допускаются в большинство средних школ и университетов, не допускаются к работе на большинстве государственных должностей, а также в НПО и не допускаются в общественные места, такие как спортивные залы и парки.

Детали

Анас Хаккани, высокопоставленный лидер движения «Талибан», который не имеет официальной роли в правительстве, заявил, что совет «не должен продолжать политику давления».

«Любая позиция, не основанная на глубоком понимании, не даст желаемых результатов и всегда будет неэффективной», - написал он в Twitter.

Чиновник отметил, что совет взамен должен отменить дипломатические и финансовые санкции, наложенные на ряд официальных лиц, что «равносильно коллективному наказанию афганцев».

Источник: УНН
Теги: ООН, Афганистан, Совет безопасности, Талибан
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