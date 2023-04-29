КИЕВ. 29 апреля. УНН. В следующем месяце Зимбабве планирует запустить цифровую валюту, введя "токены", которые обеспечены золотым запасом и могут быть введены в обращение как полноценная форма оплаты. Об этом сообщил центральный банк страны в пятницу, пишет AP, передает УНН.

Детали

В следующем месяце в Зимбабве планируют запустить собственную цифровую валюту, которая будет альтернативой настоящим деньгам.

Такой шаг направлен на поддержку национальной валюты Зимбабве - зимбабвийского доллара, который быстро обесценивается на фоне многолетних экономических проблем в южноафриканской стране.

В Зимбабве новые токены "будут полностью обеспечены физическим золотом, которое хранится в банке", и поступят в оборот уже 8 мая, об этом заявил председатель Резервного банка Зимбабве Джон Мангудия.

Люди смогут покупать токены и использовать их как способ сохранения своих денег или для осуществления "транзакций и расчетов между физическими и юридическими лицами".

Дополнение

Доверие к валюте Зимбабве упало после того, как в 2008 году люди потеряли свои сбережения в результате гиперинфляции, которая, по данным Международного валютного фонда, достигла 5 миллиардов процентов, что является почти мировым рекордом.

Гиперинфляция привела к тому, что страна выпустила банкноту в 100 триллионов зимбабвийских долларов, прежде чем правительство было вынуждено временно отказаться от своей валюты и разрешить использовать доллар США в качестве законного средства платежа.

В 2019 году правительство снова ввело зимбабвийскую валюту и запретило иностранные валюты для местных транзакций. Но мало кто прислушался к запрету, и черный валютный рынок продолжал процветать, а местные деньги быстро девальвировались. Впоследствии правительство уступило и сняло запрет на использование доллара США.

Напомним

Багамские острова, Ямайка и Нигерия уже запустили подобные цифровые валюты при поддержке собственных центральных банков, а несколько других стран, включая Китай, в настоящее время запускают пробные проекты.

Великобритания приближается к этому шагу, предлагая общественности высказать свое мнение об этой идее. США и Европейский Союз также рассматривают подобные шаги.