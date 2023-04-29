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Зеленский подписал указ, который позволяет возглавлять Запорожскую и Днепропетровскую ОГА военным

Зеленский подписал указ, который позволяет возглавлять Запорожскую и Днепропетровскую ОГА военным

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет назначать на руководящие должности военных в Запорожской и Днепропетровской ОГА. Указ был обнародован на сайте Президента Украины, вчера, 28 апреля, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский, вчера, 28 апреля, подписал указ согласно которому разрешается назначать военных на руководящие должности в Днепропетровской и Запорожской областях.

Цитата

"... в период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, председателя, первого заместителя председателя и одного из заместителей председателя Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими, которые командируются к ним в установленном законодательством порядке с оставлением на военной службе, без исключения из списков личного состава", - говорится в Указе.

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Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, ОГА, указы, Днепр и Днепропетровская область
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