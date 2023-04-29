Зеленский подписал указ, который позволяет возглавлять Запорожскую и Днепропетровскую ОГА военным

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет назначать на руководящие должности военных в Запорожской и Днепропетровской ОГА. Указ был обнародован на сайте Президента Украины, вчера, 28 апреля, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский, вчера, 28 апреля, подписал указ согласно которому разрешается назначать военных на руководящие должности в Днепропетровской и Запорожской областях.

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"... в период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, председателя, первого заместителя председателя и одного из заместителей председателя Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими, которые командируются к ним в установленном законодательством порядке с оставлением на военной службе, без исключения из списков личного состава", - говорится в Указе.

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