Президенты Украины, Словакии и Чехии подписали совместную декларацию

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал совместную декларацию с президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В ней в частности, отмечается, что Словацкая и Чешская Республики как две страны – члены НАТО готовы усилить свою поддержку стремления Украины присоединиться к Альянсу, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

В частности, в совместной декларации президенты трех государств:

• отмечают, что санкции играют важную роль в прекращении агрессивной войны России и призывают другие страны присоединяться к ним и/или предотвращать их обход;

• признают значительный прогресс, которого Украина уже достигла в приближении к стандартам ЕС с момента принятия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и начала действия углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли на фоне беспрецедентных вызовов, вызванных продолжающейся агрессией России;

• в очередной раз подтверждают, что Словацкая и Чешская Республики готовы продолжать поддерживать динамичный процесс вступления Украины в ЕС на основе прогресса ее реформ, в частности относительно семи рекомендаций, изложенных в заключении Европейской комиссии, а также постепенной интеграции Украины в политику и функционирование ЕС с особым акцентом на внутреннем рынке ЕС;

• соглашаются, что продолжение имплементации структурных реформ Украиной при содействии ЕС и его государств-членов имеет важное значение для усиления устойчивости Украины и ее процветания. Словацкая и Чешская Республики будут продолжать помогать Украине в ее трансформационных усилиях, в частности путем обмена опытом интеграции;

• подтверждают свое намерение сотрудничать на европейских и международных форумах по освобождению временно оккупированных Россией территорий Украины, в частности путем продвижения формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и международной Крымской платформы;

• подчеркивают глобальную важность последовательных усилий Украины по продолжению Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы «Зерно из Украины», направленных на укрепление продовольственной безопасности во всем мире, и соглашаются уменьшить риски злоупотребления зелеными коридорами;

• выражают готовность содействовать процессам, касающимся новых международных мер безопасности для Украины до ее членства в НАТО;

• приветствуют значительный прогресс Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности в отношении растущей оперативной совместимости страны со стандартами НАТО;

• подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса в имплементации Украиной стандартов ЕС и НАТО на ее пути к членству в обеих организациях;

• подчеркивают, что Словацкая и Чешская Республики как две страны – члены НАТО готовы усилить свою поддержку стремления Украины присоединиться к Альянсу, как только это позволят условия;

• соглашаются, что Словацкая Республика, Чешская Республика и Украина будут тесно сотрудничать по всем упомянутым выше вопросам в двустороннем, трехстороннем или многостороннем форматах.

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