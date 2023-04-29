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НАТО и Минобороны Украины углубляют сотрудничество

НАТО и Минобороны Украины углубляют сотрудничество

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вчера, 28 апреля, заместитель Министра обороны Украины Владимир Гаврилов провел встречу в штаб-квартире Североатлантического альянса с помощником Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Дэвидом Ван Вилем. Обсудили пути взаимовыгодного сотрудничества в сфере инноваций, об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, передает УНН.

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"Стороны обсудили дальнейшие пути взаимовыгодного сотрудничества в сфере инноваций, в частности привлечение украинских стартапов к совместным инновационным проектам, тестирование в реальных боевых условиях современных разработок и использование украинского опыта внедрения в короткие сроки новых образцов вооружения и технологий", - говорится в сообщении.

Детали

Гаврилов также проинформировал Альянс о практических шагах по созданию экосистемы инноваций и ускорению реализации стартапов в сфере обороны с минимизацией бюрократических процедур.

"В частности при разработке и поставке в войска современных беспилотных авиационных систем украинского производства", - отмечают в Минобороны.

Также представитель Минобороны отметил, что инновационная экосистема "должна стать частью большой евроатлантической инновационной экосистемы".

Ван Виль и Гаврилов договорились о продолжении диалога по практическому сотрудничеству, также и в контексте возможного привлечения к деятельности Ускорителя оборонных инноваций НАТО для Северной Атлантики (DIANA).

Справка

DIANA (Ускоритель оборонных инноваций НАТО для Северной Атлантики) был основан на Брюссельском саммите в 2021 году. Он создан, для того чтобы применять коммерческие технологии двойного назначения в целях обороны и безопасности.

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Источник: УНН
Теги: НАТО, Минобороны, Украина
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