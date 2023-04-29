Прибыль компании Meta превысила запланированные ожидания
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Компания Meta сообщила, что ее прибыль выросла до 5,7 миллиарда долларов, что превысило запланированные ожидания, сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Материнская компания Facebook и Instagram, Meta, сообщила о прибыли в размере 5,7 миллиарда долларов за первый квартал этого года. Такие результаты превзошли ожидания для этого периода, особенно учитывая то, что компания начала массовые сокращения сотрудников.
В Meta заявили, что искусственный интеллект "обеспечивает хорошие результаты" в ее бизнесе.
Общий доход компании составил $28,6 миллиарда, а количество пользователей Facebook, в месяц, выросло до чуть менее трех миллиардов.
"Наше сообщество продолжает расти, - сказал генеральный директор Meta Марк Цукерберг.
"Мы также становимся более эффективными, чтобы быстрее создавать лучшие продукты и иметь более сильные позиции для реализации нашего долгосрочного видения", - добавил он.
Дополнение
Meta видит возможность представить ИИ-агентов миллиардам людей, "чтобы они были полезными и значимыми". Об этом сказал Цукерберг инвесторам.
Компания намерена коммерциализировать свой частный генеративный ИИ, присоединившись к Google в поиске практического применения технологии - ведь отрасль переполнена ажиотажем.
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