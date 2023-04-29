Lockheed Martin заключила с Пентагоном соглашение на ежегодное производство 14000 ракет для Himars

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вооруженные силы США подписали с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 4,8 млрд долларов на изготовление снарядов для реактивных систем залпового огня. Запланировано увеличить производство боеприпасов с 6000 до 14 000 в год, сообщили Defense News, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению Пентагона, работа над контрактом должна быть завершена до 30 октября 2026 года. В дополнение к увеличению производства реактивных снарядов, Lockheed также работает над версией ракеты увеличенной дальности и планирует провести еще одно летное испытание обновленной системы в этом году. Производитель надеется, что армия примет решение в 2024 году о перемещении версии расширенного диапазона на производственную линию.

Цитата

«Компания тесно сотрудничает с нашими армейскими клиентами и партнерами по цепочке поставок, которые движутся с беспрецедентной скоростью, чтобы наращивать производственные мощности, поддерживая насущную потребность в этой высокоточной, проверенной в боях ракете», – сказал вице-президент отдела управления ракетами и огнем Lockheed Джей Прайс.

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