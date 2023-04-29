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В Горловке россияне планируют депортацию детей - ЦНС

В Горловке россияне планируют депортацию детей - ЦНС

КИЕВ. 29 апреля. УНН. российские захватчики во временно оккупированном городе Горловка, что Донецкой области, хотят вывезти всех школьников в конце учебного года, под предлогом эвакуации. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

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"Россияне продолжают политику геноцида на временно оккупированных территориях, направленную на похищение украинских детей.

Так, в Горловке (временно оккупированный город Донецкой области) россияне планируют вывести всех школьников в конце учебного года, под предлогом эвакуации. Конечно, родителям придется ехать с детьми", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Центре сопротивления отмечают, что такие действия делаются для того, "чтобы вывезти украинцев в РФ и в дальнейшем ассимилировать их и уничтожить у детей украинскую самоидентичность".

"Все это и является признаком геноцида согласно нормам международного права", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики поощряют детей писать "доносы" на собственных родителей.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, оккупация, Горловка, война
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