Папа римский призвал к "креативным решениям" ради мира в Украине

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Папа римский Франциск прибыл с визитом в Венгрию, где во время выступления в Будапеште призвал искать новые способы установления мира в Украине, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Папа римский приехал с визитом в Венгрию и во время выступления в венгерской столице призвал искать новые способы установления мира в Украине. Франциск призвал к прекращению войны в Украине, призывая к "созидательным усилиям ради мира", чтобы заглушить "солистов войны".

"На данном историческом этапе есть немало опасностей, но я хочу спросить, думая также о многострадальной Украине: где они, креативные усилия по созданию мира?", - сказал Франциск.

К этому он не уточнял, какие именно "креативные усилия" имеет в виду.

Дополнение

Также Папа римский предупредил об опасности восходящей тенденции к национализму в Европе и необходимости принимать другие народы.

Напомним

Это первая зарубежная поездка Папы Римского с тех пор, как в конце марта он лечился в больнице от бронхита. Накануне визита он встретился с прем’-министром Украины Денисом Шмыгалем, который пригласил его посетить Киев.

Франциск поддерживает бедственное положение Украины после российского вторжения, сравнивая его с геноцидом украинцев в 1930-х годах, в котором обвиняют советского лидера Иосифа Сталина. Между тем, Орбан неохотно поддерживает восточного соседа Венгрии, отказываясь поставлять Киеву оружие и угрожая наложить вето на санкции Европейского Союза против москвы.