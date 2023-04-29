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ЧВК "вагнер" вскоре может прекратить свое существование

ЧВК "вагнер" вскоре может прекратить свое существование

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Частная военная компания "вагнер" может вскоре прекратить свое существование. Об этом заявил ее основатель евгений пригожин в разговоре с российским милблогером Семёном Пеговым, сообщает Reuters, передает УНН.

Цитата

"Сегодня мы подходим к тому, что Вагнер заканчивается. И ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать", — сказал пригожин.

Детали

пригожин добавил, что готов повторить свое заявление, несмотря на то, что это деморализующий фактор для россиян. Также основатель "вагнера" заявил, что "вагнеровцы" "уйдут в историю".

Дополнение

Reuters отмечает, что непонятно, насколько серьезно говорил об этом пригожин. Ведь ранее он уже отозвал свои комментарии о линии фронта, назвав их шуткой. Он сказал, что шутил, когда комментировал свое заявление о прекращении обстрелов Бахмута "вагнером", чтобы дать возможность украинским силам показать город американским журналистам.

Ранее пригожин неоднократно жаловался на то, как россия ведет войну в Украине. Он часто говорит, что регулярные вооруженные силы не дают его бойцам необходимых боеприпасов, а иногда обвиняет высшее руководство рф в предательстве.

Напомним

Также на этой неделе пригожин заявил, что "вагнер" несет большие потери из-за отсутствия поддержки со стороны москвы.

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Источник: УНН
Теги: Россия, война
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