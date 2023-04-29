Акции Pinterest и Snap упали примерно на 18%

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В пятницу акции Pinterest и Snap Inc упали примерно на 18% после того, как квартальные отчеты этих двух социальных сетей напугали инвесторов, обеспокоенных слабыми расходами на цифровую рекламу, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отчеты двух компаний, которые они опубликовали в четверг, 27 апреля, контрастировали с отчетами, которые в начале этой недели выложили Alphabet Inc и Meta Platforms Inc. Результаты отчетов подтвердили, что в условиях нестабильной экономики рекламодатели доверяют больше известным и крупным компаниям.

Владелец Snapchat, компания Snap, не оправдала ожидания аналитиков по доходам, обвинив в этом изменения в своей рекламной платформе, которые, по ее словам, повредили спросу на рекламу. Компания предупредила, что результаты в следующем квартале могут оказаться ниже плановых показателей.

Snap также заявила, что принимает меры для повышения релевантности рекламы, показываемой пользователям, и что эти изменения в некоторых случаях означают, что рекламодатели видят меньше "действий", таких, как нажатие на кнопку рекламы.

Обе компании потеряли в общей сложности 6 миллиардов долларов на фондовом рынке, при этом Pinterest сейчас оценивается в 15 миллиардов долларов, а Snap - в 13 миллиардов долларов.

Напомним

Компания Meta сообщила, что ее прибыль выросла до 5,7 миллиарда долларов, это превысило все запланированные ожидания.