В Севастополе произошло возгорание резервуара с топливом после возможного удара беспилотника

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Согласно сообщению так называемого "губернатора" Севастополя, михаила развожаева, в городе загорелся резервуар с топливом после вероятного удара беспилотника, об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.

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Согласно сообщению так называемого "губернатора" Севастополя, михаила развожаева, в Казачьей бухте загорелся резервуар с топливом после вероятного удара беспилотника. Пожар произошел, сегодня, 29 апреля, в пять часов утра.

По данным от развожаева, площадь возгорания составляет примерно 1000 квадратных метров, пожару присвоен 4 класс.

Оккупационный "губернатор" отметил, что предварительная причина пожара является вероятное попадание БПЛА. Он также сообщил, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.