Новости: Война
29 апреля 2023, 06:33 • Полина Харченко • 20745
Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника", - отметили в Генштабе.
Напомним
Ранее в Генштабе сообщали, что оккупанты активно привлекают лиц с судимостью для пополнения своих боевых потерь.
Источник: УНН
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