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Генштаб: российские захватчики продолжают мародерствовать на временно оккупированных территориях Украины

Генштаб: российские захватчики продолжают мародерствовать на временно оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 29 апреля. УНН. россияне продолжают грабить на временно оккупированных территориях Украины, в том числе и в Луганской области, сообщают в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины. В частности, в населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области, военнослужащие российских оккупационных войск грабят дома местных жителей", - сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

В ЦНС отмечают, что российские захватчики во временно оккупированном городе Горловка, что в Донецкой области, хотят вывезти всех школьников в конце учебного года, под предлогом эвакуации.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ, война
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