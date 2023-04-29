Ликвидация последствий обстрела в Умани: в ГСЧС проинформировали о ситуации по состоянию на утро

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предоставила оперативную информацию о ликвидации последствий российского обстрела города Умань по состоянию на утро, где одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. Об этом ГСЧС сообщили на своей странице в Telegram.

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"По состоянию на Умань 06:00 29 апреля в результате российской ракетной атаки погибли 23 человека, из них 4 ребенка. Травмированы 18, еще 17 граждан спасены.

Психологами ГСЧС оказана помощь 115 гражданам", - говорится в сообщении.

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Также в ГСЧС проинформировали, что по состоянию на утро, 29 апреля, вывезено 247 куб.м. строительных остатков.

"Сейчас проводится разбор конструкций и поиски возможных погибших и пострадавших", - добавили в службе.

Напомним

Вчера, 28 апреля, в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживали 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

В Черкасской области объявлен трехдневный траур.