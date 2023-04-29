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Китай провел эвакуацию из Судана: вывезено около 700 человек

Китай провел эвакуацию из Судана: вывезено около 700 человек

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Два корабля военно-морских сил Китая эвакуировали из Судана 678 человек, сообщает Xinhua, пишет УНН.

Детали

Китай эвакуировал людей из порта Джидда. Эсминец ВМС Nanning и судно комплексного обеспечения Weishanhu были отправлены в Судан в среду для экстренной эвакуации.

На борту кораблей находились корабельный вертолет и более 490 офицеров и солдат, в том числе десятки бойцов спецподразделений. Первая группа эвакуированного персонала состоит из 668 граждан Китая и 10 человек других национальностей.

Напомним

В Судане продолжаются тяжелые бои, несмотря на последнее перемирие.

Источник: УНН
Теги: Китай, эвакуация, Судан
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