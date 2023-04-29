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Херсонщина: российские захватчики совершили 33 обстрела, есть жертва и раненые

Херсонщина: российские захватчики совершили 33 обстрела, есть жертва и раненые

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За минувшие сутки российские захватчики совершили 33 обстрела Херсонской области. Попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию больницы в Белозерке, один человек погиб, шесть ранены. Сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

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"За минувшие сутки противник совершил – 33 обстрела, выпустив 177 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию больницы в Белозерке", - говорится в сообщении.

Дополнение

По информации, из-за российской агрессии один человек погиб, шестеро получили ранения.

Напомним

российские захватчики усилили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области, в некоторых населенных пунктах проводят массовые обыски жилых помещений.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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