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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 190 тысяч

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 190 тысяч

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 29.04.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,
  • танков - 3697 (+3) ед.,
  • боевых бронированных машин - 7184 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 2908 (+3) ед.,
  • РСЗО – 543 (+0) ед.,
  • средств ПВО - 294 (+0) ед.,
  • самолётов – 308 (+0) ед.,
  • вертолётов – 294 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4),
  • крылатых ракет - 932 (+21),
  • кораблей/катеров - 18 (+0)ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5836 (+17)ед.,
  • специальной техники - 355 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Генштаб, ВСУ
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