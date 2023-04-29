Новости: Война
29 апреля 2023, 08:26 • Полина Харченко • 16275
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 190 тысяч
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 29.04.2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,
- танков - 3697 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин - 7184 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 2908 (+3) ед.,
- РСЗО – 543 (+0) ед.,
- средств ПВО - 294 (+0) ед.,
- самолётов – 308 (+0) ед.,
- вертолётов – 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4),
- крылатых ракет - 932 (+21),
- кораблей/катеров - 18 (+0)ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5836 (+17)ед.,
- специальной техники - 355 (+2).
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб.
Источник: УНН
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