Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 190 тысяч

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 29.04.2023 ориентировочно составили:

личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,

танков - 3697 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 7184 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 2908 (+3) ед.,

РСЗО – 543 (+0) ед.,

средств ПВО - 294 (+0) ед.,

самолётов – 308 (+0) ед.,

вертолётов – 294 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4),

крылатых ракет - 932 (+21),

кораблей/катеров - 18 (+0)ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 5836 (+17)ед.,

специальной техники - 355 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб.