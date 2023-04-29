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В течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковщины

В течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковщины

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру и мирных жителей населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов на своей странице в Telegram, передает УНН.

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"За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - отметил Синегубов.

Детали

В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района значительно повреждено здание детского сада. В селе Нестерное Чугуевского района обстрелом повреждены помещения и техника агрофирмы. Также в результате ракетного удара по городу Купянск почти разрушено одно частное домовладение.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки российские захватчики совершили 33 обстрела Херсонской области. Попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию больницы в Белозерке, один человек погиб, шесть ранены.

Источник: УНН
Теги: война, обстрелы, Харьков и Харьковская область
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