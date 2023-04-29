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Донецкая область: в Торецке россияне убили 1 жителя

Донецкая область: в Торецке россияне убили 1 жителя

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За минувшие сутки российские захватчики убили одного жителя в Торецке Донецкой области, 11 человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Telegram, передает УНН.

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"За 28 апреля россияне убили 1 жителя Донетчины — в Торецке.

Еще 11 человек в области получили ранения", — говорится в сообщении.

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По информации, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За минувшие сутки российские захватчики совершили 33 обстрела Херсонской области. Попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию больницы в Белозерке, один человек погиб, шесть ранены.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, обстрелы
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