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Несмотря на шторм россия держит в Черном море два ракетоносителя "Калибров"

Несмотря на шторм россия держит в Черном море два ракетоносителя "Калибров"

Наталья Гуменюк

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Несмотря на шторм в Черном море находится на боевом дежурстве два вражеских корабля-носителя ракет типа "Калибр", общий залп которых может достигать 16. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"На данный момент очень существенно ухудшилась погода в Черном море. Опять штормит, 4,5 балла - это мощно для Черного моря. Корабельная группировка несколько уменьшилась, но ракетоносители остались на месте. То есть, если вчера на вечер их было 17, сейчас 14, но два ракетоносителя надводных находятся на боевом дежурстве, их максимальное снаряжение может достигать 16 "Калибров", - сказала Гуменюк.

Детали

По ее словам, "это означает, что они готовы к пускам, но не факт, что они их будут осуществлять". "Поскольку помним, количество "Калибров" у них не такое большое на данном этапе и восстанавливать их сложно", - добавила она.

"Но все же применение в комплексе, как они это делали прошлыми мощными массированными атаками, вполне вероятно. Также не исключаем и точечные ракетные удары", - заметила Гуменюк и призвала не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: Россия, ракета, Черное море, война
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