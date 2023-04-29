Молдова во второй раз за весну проведет учения резервистов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Национальная армия Молдовы проведет плановые учения резервистов в мае 2023 года, сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

Руководитель центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом национальной армии Молдовы Октавиан Друцэ сообщил, что учения пройдут в два этапа: с 15 по 21 мая и с 22 по 26 мая.

Резервисты, которых призовут к учениям, получат повестки от территориальных военных центров. Там уточнят их личные данные и вручат приказ об участии в учениях.

Учения будут длиться пять дней. За это время резервисты изучат воинские уставы, ознакомятся с военной техникой и вооружением.

Дополнение

Министерство обороны Молдовы отмечает, что подобные учения уже проводились в апреле этого года.

Ранее министерство сообщало, что тем, кто не явится на учения без уважительной причины, грозит штраф до 32,5 тыс. леев или до 150 часов общественных работ.