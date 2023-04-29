Оккупанты за сутки 56 раз ударили по населенным пунктам на Запорожье

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 56 ударов по 14 мирным городам и селам в Запорожской области. Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

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“Враг нанес 56 ударов за сутки по 14 мирным городам и селам: 50 артобстрелов, 1 авиаудар, 3 из БПЛА, 2 из РСЗО. Поступило 22 сообщения о разрушении или повреждении домов и имущества, но, к счастью, ни одного о ранении людей”, – сообщил он в Телеграм.

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Российские оккупанты за 27 апреля нанесли 90 ударов по Запорожской области, в частности, совершили 12 атак с применением беспилотников.