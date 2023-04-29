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Оккупанты за сутки 56 раз ударили по населенным пунктам на Запорожье

Оккупанты за сутки 56 раз ударили по населенным пунктам на Запорожье

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 56 ударов по 14 мирным городам и селам в Запорожской области. Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

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“Враг нанес 56 ударов за сутки по 14 мирным городам и селам: 50 артобстрелов, 1 авиаудар, 3 из БПЛА, 2 из РСЗО. Поступило 22 сообщения о разрушении или повреждении домов и имущества, но, к счастью, ни одного о ранении людей”, – сообщил он в Телеграм.

Дополнение

Российские оккупанты за 27 апреля нанесли 90 ударов по Запорожской области, в частности, совершили 12 атак с применением беспилотников.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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