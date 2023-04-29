Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6795

Баскетбол: "Сакраменто" Леня сравнял счет с "Голден Стейт" в плей-офф НБА

Баскетбол: "Сакраменто" Леня сравнял счет с "Голден Стейт" в плей-офф НБА

Алексей Лень

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Баскетбольный клуб украинского центрового Алексея Леня "Сакраменто" сравнял счет с "Голден Стейт" в плей-офф НБА, сообщает ФБУ, передает УНН.

Детали

Противостояние "Сакраменто" и "Голден Стэйт" в первом раунде плей-офф НБА перешло в седьмой матч серии.

В шестой игре на площадке "Голден Стейт" "Сакраменто" одержало уверенную победу 118:99 и сравняло счет в серии 3:3.

Алексей Лень в шестой игре между командами получил всего 27 секунд, за которые не успел отметиться результативными действиями. В среднем в серии против "Голден Стейт" у Леня 8,7 минуты в игре, 3,2 набранных очков и 3,2 собранных подборов.

Дополнение

Уже завтра, 30 апреля, у "Сакраменто" пройдет решающая игра серии.

Источник: УНН
Теги: баскетбол, НБА
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.