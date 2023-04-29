МВД: в Умани идентифицировали тела 22 из 23 жертв, погибших детей уже пятеро

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Умани, по которой 28 апреля нанесла ракетный удар армия рф, идентифицировали тела 22 из 23 погибших, в процессе идентификации выяснили, что погибло 5 детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Facebook, пишет УНН.

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"Умань. Разбор завалов продолжается. Подтверждена гибель в результате ракетной атаки россии 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела. В процессе идентификации выяснилось, что погибло 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет)", - сообщил Клименко.

Детали

Он добавил, что без вести пропавшей считается одна женщина.

Поиски продолжаются.

Тем временем, по сообщениям, на месте разбора завалов в Умани случился пожар. Как пояснили спасатели, его раздуло ветром. Сейчас они работают в усиленном режиме, сообщает "Суспільне".

Напомним

В результате российской ракетной атаки в Умани погибли 23 человека, из них 4 ребенка. Травмированы 18, еще 17 граждан спасены.