В Луганской области захватчики дислоцируются в местных школах - ОВА

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российские оккупанты дислоцируются в здании школы на Сватовщине в Луганской области, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

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"В Лубянке на Сватовщине враг дислоцируется в здании местной школы. Как сообщают в Генштабе ВСУ, личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений, при этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом", - сообщил Лысогор.

Детали

Глава ОВА сообщил также, что вблизи Белогоровки и южнее Дибровы "попытался атаковать враг за прошедшие сутки – неудачно". В то же время наши военные осуществляют мощные ответные удары, уничтожают личный состав и бронированную технику противника. "В частности, на днях они подбили БТР-60. Это старая модель, которую до войны армия рф не использовала. Теперь – вынуждена", - отметил он.

"Вчера россияне нанесли авиационные удары по Новоегоровке, Невскому и Белогоровке. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Новоселовское. Объемы разрушений пока уточняются", - указал Лысогор.

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