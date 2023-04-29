На завалах в Умани основные работы должны завершить к вечеру - глава ОВА

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Основной этап работ на завалах после ракетного удара армии рф в Умани должны завершить к вечеру. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

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"Уже более 30 часов продолжается спасательно-поисковая операция в Умани. Службы работали всю ночь. Спасатели продолжают разбирать конструкции и поиски пострадавших. На данный момент без вести пропавшей считается одна женщина. Основной этап работ должны завершить к вечеру", - написал Табурец.

Детали

Он указал, что в настоящее время российская ракета унесла жизни 23 мирных уманчан. "По уточненным данным, среди погибших – пятеро деток. Самому маленькому мальчику было всего полтора года", - отметил глава ОВА.

"В больнице на данный момент остаются 5 человек, среди них – один тяжелый, двое – средней тяжести", - сообщил Табурец.

По его словам, в городе развернули 5 пунктов оказания помощи пострадавшим. Сейчас расселили во временные помещения 176 человек.

В области продолжается трехдневный траур.

Напомним

Под утро 28 апреля оккупанты атаковали Умань ракетами, в результате чего есть попадание в жилую девятиэтажку, где обвалился подъезд.

На данный момент в Умани идентифицировали тела 22 из 23 жертв.