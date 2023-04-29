Более 4000 предпринимателей получили гранты по программе "еРобота"

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Более 4000 предпринимателей воспользовались государственной поддержкой в рамках проекта "еРобота", сообщил в своем Телеграм глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

Проект был запущен в июле 2022 года как составляющая плана восстановления Украины в направлении развития предпринимательства и решения проблемы занятости.

Проект "еРобота" предусматривает выдачу безвозвратных грантов на создание или развитие собственного дела по различным направлениям деятельности при условии создания рабочих мест.

Каждые две недели по результатам рассмотрения поданных заявителями бизнес-планов объявляются победители очередной волны проекта.

В частности, всего уже выделено:

по направлению "Собственное дело" - 3 727 грантов на 876 млн грн.

по направлению создания перерабатывающих предприятий - 239 грантов на 1,3 млрд грн.

на закладку садов и виноградников - 74 гранта на 152 млн грн.;

на создание тепличных хозяйств - 10 грантов на 51 млн грн.

Цитата

"Таким образом, за почти 9 месяцев действия программы безвозвратные гранты получили уже 4050 предпринимателей, а общая сумма предоставленного им финансирования составила почти 2,4 млрд грн", - написал нардеп.

Дополнение

Кабинет министров Украины принял решение о привлечении еще 1,3 млрд грн от Государственного центра занятости для поддержки бизнеса по программе "еРобота".