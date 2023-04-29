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Британская разведка указала на изменение тактики рф при ракетной атаке

Британская разведка указала на изменение тактики рф при ракетной атаке

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных, анализируя вражескую атаку на Украину 28 апреля, указало на изменение тактики рф при ракетных ударах, пишет УНН.

Детали

"Рано утром 28 апреля россия нанесла первую крупную волну ударов крылатыми ракетами по Украине с начала марта. Атаки указывают на то, что россия перестала использовать дальнобойные удары. В этой волне было выпущено меньше ракет, чем зимой, и вряд ли она была нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины", - говорится в отчете.

Как указывают в МО Британии, "россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает приоритет вероятной военной необходимости, а не предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель гражданских лиц".

Дополнение

Из-за атаки врага на мирных спящих людей 28 апреля в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, разведка
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