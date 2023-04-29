Зеленский заверил, что украинское контрнаступление будет: верит в успех и то, что Крым будет возвращен Украине

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Yle, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что верит, что Крым удастся вернуть Украине, передает УНН.

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Зеленский, как сообщается, "заверил, что украинское контрнаступление будет". Президент сказал, что "оно будет очень важным". Зеленский заявил, что "верит в успех атаки и в то, что Крым также будет возвращен Украине", пишет издание.

По словам Президента, успех Украины зависит от поставок оружия с Запада. "Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество вооружения является решающим", – сказал Зеленский.

Российские войска с каждым днем теряют мотивацию, отметил Президент. "Они боятся нас и своих тоже, если хотят отступить", – сказал Зеленский.

Никаких подробностей и графиков контратаки Зеленский, как указано, не сообщил.

Зеленский также предупредил о возможности того, что война продлится годами или десятилетиями. "Другим странам сейчас выгоднее поддерживать Украину, чем повышать риск третьей мировой войны", – сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к контрнаступлению и призвал предоставить дальнобойное оружие и авиацию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал, что украинское контрнаступление не нужно воспринимать, как последнюю битву. Украина будет бороться, пока не освободит всю территорию. Поэтому, если нужно будет два или больше контрнаступления - будет два или больше, отметил министр.